رياضة | بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو نادي برشلونة الإسباني، عودة منافسات الليجا، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا وإصابة عشرات الآلاف.

مواعيد مباريات برشلونة الإسباني في الليجا

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الخميس عن تسريبات من داخل رابطة الليجا عن مواعيد مباريات برشلونة المقبلة في الليجا بعد قرار رابطة الدوري الاسباني عودة منافسات البطولة رسميا منتصف الشهر القادم.

وكشفت التسريبات عن مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني عقب قرار استئناف البطولة على أن تكون كالآتي:-

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- الجمعة 12 يونيو (اشبيلية-بيتيس)

- السبت 13 يونيو (بيلباو-اتليتيكو)، (ريال مدريد-ايبار)

الاحد 14 يونيو (مايوركا-البارسا).

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الاسباني أصدرت قرارا بتأجيل مسابقة الليجا الإسبانية منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.