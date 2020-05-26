رياضة | سكالوني يعلق على اقتراب نجم إنتر ميلان من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سكالوني يعلق على اقتراب نجم إنتر ميلان من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين يستطيع التألق بشكل كبير في حال انضمانه إلى برشلونة.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"إذا رحل مارتينيز إلى برشلونة أعتقد أن سيتين سيبحث عن طريقة لجعله يلعب كلاعبًا مميزًا".

وأضاف:"سيتعين عليه التضحية بنفسه لكسب مكانه، قبل كأس العالم في روسيا كان لاعبًا مختلفًا ومنذ ذلك الحين تطور كثيرًا".

واختتم سكالوني تصريحاته قائلاً:"لكن رحيل مارتينيز عن إنتر ميلان لن يكون سهلاً، بالنسبة لي أريد أن يلعب مارتينيز بإستمرار".

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