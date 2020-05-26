رياضة | سكالوني يعلق على اقتراب نجم إنتر ميلان من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سكالوني يعلق على اقتراب نجم إنتر ميلان من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين يستطيع التألق بشكل كبير في حال انضمانه إلى برشلونة.
وقال سكالوني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"إذا رحل مارتينيز إلى برشلونة أعتقد أن سيتين سيبحث عن طريقة لجعله يلعب كلاعبًا مميزًا".
وأضاف:"سيتعين عليه التضحية بنفسه لكسب مكانه، قبل كأس العالم في روسيا كان لاعبًا مختلفًا ومنذ ذلك الحين تطور كثيرًا".
واختتم سكالوني تصريحاته قائلاً:"لكن رحيل مارتينيز عن إنتر ميلان لن يكون سهلاً، بالنسبة لي أريد أن يلعب مارتينيز بإستمرار".
أقرأ أيضا.. برشلونة يرغب في تأجيل الدوري الإسباني
ومن جانب آخر كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في تأجيل عودة بطولة الدوري الإسباني المتوقع عودتها بعد أسبوعين تقريباً.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يرون أن الفرق تحتاج إلى المزيد من الوقت قبل عودة الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في تمديد فترة التدريبات لأسبوع آخر حتى تصل الفرق إلى مستوى أفضل مع بدء المباريات.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رابطة الدوري الإسباني ستجتمع يوم الخميس المقبل مع الأندية للبث في هذا الموضوع وأنه من المفترض أن يقدم كل نادي أفكاره ومقترحاته.