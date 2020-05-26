رياضة | من داخل إفريقيا.. فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من داخل إفريقيا.. فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي، بضرورة التوقيع مع نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض فايلر، فكرة الاستسلام في صفقة شراء الأوروجوياني سيرينو مهاجم صن داونز، حيث يعلم بأن اللاعب يعد أفضل الخيارات المطروحة أمامه لتدعيم خط الهجوم.

كما تحفظ فايلر، على ضم أي بديل أخر، لأن سيكون مستواه أقل بكثير من مستوى سيرينو، والذي ظهر بمستوى بارع مع فريقه خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق مبديًا موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذي سارع الأهلي لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء وجدت صعوبة بالغة في المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.