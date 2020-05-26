رياضة | رمضان صبحي يقرر عدم الاستمرار مع الأهلي من أجل الاحتراف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يقرر عدم الاستمرار مع الأهلي من أجل الاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قراره بشأن مستقبله من الاستمرار مع المارد الأحمر بالموسم الجديد.
وقرر رمضان صبحي، عدم تجديد الإعارة مع النادي الأهلي، والعودة للاحتراف الأوروبي مع بداية الموسم المقبل، خاصةً أنه مازال صغير السن.
يأتي ذلك بعدما جدد أودينيزي الإيطالي، اهتماماته بالتعاقد مع اللاعب الدولي، والانتقال إلى منافسات الكالتشيو الإيطالي، بالموسم المقبل.
وأكد موقع توتو أودينيزي ، أن النادي الإيطالي، يريد التعاقد مع رمضان صبحي، بعد أن أصبحت عملية بيعه مفتوحة للأندية الراغبة في ضمه ، وذلك في الميركاتو الصيفي القادم.
وأشار الموقع أن أودينيزي اهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي منذ 4 أعوام، عندما كان لاعبًا لصفوف النادي الأهلي، قبل أن يخطف نادي ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم الهبوط معه لدوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل لنادي هدرسفيلد تاون، ليهبط معه هو الأخر، وتتم إعارته لصفوف النادي الأهلي.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي
أقرأ أيضا.. حقيقة عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي
ومن جانب آخر مازال موقف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رمضان صبحي لم يتحدد من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب مُعار من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.
وكانت تقارير صحفية كشفت عن رغبة أودينيزي الإيطالي فى التعاقد مع صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وكان اللاعب قد أبدي رغبته فى العودة للإحتراف الأوروبي ولكن فى حال وجود عرض قوي خارجيًا، ولكن فى حال عدم وجود ترض مناسب سيبقي فى الأهلي.
وكانت تقارير قد أكدت أن هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الأهلي الذى يسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بشكل نهائي خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي للسويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.
ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.
وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.