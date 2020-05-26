رياضة | رمضان صبحي يقرر عدم الاستمرار مع الأهلي من أجل الاحتراف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يقرر عدم الاستمرار مع الأهلي من أجل الاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قراره بشأن مستقبله من الاستمرار مع المارد الأحمر بالموسم الجديد.

وقرر رمضان صبحي، عدم تجديد الإعارة مع النادي الأهلي، والعودة للاحتراف الأوروبي مع بداية الموسم المقبل، خاصةً أنه مازال صغير السن.

يأتي ذلك بعدما جدد أودينيزي الإيطالي، اهتماماته بالتعاقد مع اللاعب الدولي، والانتقال إلى منافسات الكالتشيو الإيطالي، بالموسم المقبل.

وأكد موقع توتو أودينيزي ، أن النادي الإيطالي، يريد التعاقد مع رمضان صبحي، بعد أن أصبحت عملية بيعه مفتوحة للأندية الراغبة في ضمه ، وذلك في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار الموقع أن أودينيزي اهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي منذ 4 أعوام، عندما كان لاعبًا لصفوف النادي الأهلي، قبل أن يخطف نادي ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم الهبوط معه لدوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل لنادي هدرسفيلد تاون، ليهبط معه هو الأخر، وتتم إعارته لصفوف النادي الأهلي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي

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