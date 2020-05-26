رياضة | بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم الفهد الأنجولي "جيرالدو" مع الأهلي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم الفهد الأنجولي "جيرالدو" مع الأهلي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب فريق الأهلي، على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.

وكان النادي الأهلي حاول تسويق الأنجولي جيرالدو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لكن لم يتلقي النادي عرضًا مناسبًا للاعب، ليستمر مع الفريق بالموسم الحالي، ورحل زميله وليد أزارو للإتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

ويسعي مسئولو الأهلي بقوة لتسويق اللاعب هذا الصيف وتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيعه، وتلقي اللاعب عدة عروض من البرازيل والخليج وأنجولا، غير أنه يفضل العودة لفريقه السابق أول أغسطس الأنجولي، ولكن لم يحسم مصيره بشكل نهائي.

ويريد الأهلي التخلص من "جيرالدو" بعدما خرج من حسابات "فايلر" ورغبة الأخير في تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، استعدادًا للموسم المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه جيرالدو مع الأهلي:-

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جيرالدو دا كوستا صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2019 بعد تألقه مع فريقه السابق أول أغسطس الأنجولي بالبطولة الإفريقية، لكنه لم يحظي بفرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر.

خاض "جيرالدو"، 29 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وشارك النجم الأنجولي في 22 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1179 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وحصل على 4 إنذارات.

بينما خاض جيرالدو مباراتين في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري بواقع 132 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

شارك اللاعب في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أي أهداف.

توج جيرالدو مع الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، وكأس السوبر المصري، وصعد مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وينتتظر مواجهة قوية ضد الوداد المغربي، بعد انتهاء أزمة كورونا المستجد.