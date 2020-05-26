شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. شاهد الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2010 حقق الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي فوزاً على الزمالك بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، سجل الزمالك هدف وحيد أحرزه حسين ياسر المحمدى، بينما أحرز ثلاثية الأهلى شريف عبد الفضيل، ومحمد فضل، ومحمد أبوتريكة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد،أحمد غانم سلطان،محمود فتح الله،عمرو الصفتي،”علاء علي”،محمد عبد الشافي،اديكو”هاني سعيد”،حسن مصطفي،ابراهيم صلاح،”صبري رحيل”،حسين ياسر المحمدي،أحمد جعفر،شيكابالا.

Advertisements

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:شريف إكرامي،شريف عبد الفضيل،وائل جمعه،أحمد السيد،سيد معوض،”جيلبرتو”،محمد بركات،حسام عاشور،شهاب الدين احمد،أحمد حسن”احمد فتحي”،محمد أبوتريكة، ”فرانسيس”، محمد فضل ، ووصل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على الغريم التقليدى.

وكما يحمل اليوم ذكرى سيئة للزمالك بالخسارة امام الاهلى ، يحمل ذكرى سعيدة أيضا بعد أن فاز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، حيث حسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.