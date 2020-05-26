شكرا لقرائتكم مدرب مانشستر يونايتد سعيد بعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سعادته بعودة فريقه للتدريبات بعد فترة من الغياب بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدث سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي النادي على شبكة الإنترنت، للمرة الأولى منذ عودة اللاعبين لمركز تدريبات الفريق الاسبوع الماضي.

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وقال سولشاير : كان من الرائع العودة للتدريبات، اللاعبون كانوا مذهلين، الأجواء كانت جيدة واستمتعوا بها.

وتابع : نأمل الآن أن نكون أثبتنا أنه يمكننا القيام بذلك بأمان ويمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية. كان من الممتع حقا أن أكون في مركز التدريب مرة أخرى.

واختتم : الجميع في تركيز حاد، الجميع في حالة مزاجية جيدة، ونحن انقسمنا للعمل في مجموعات من أربعة أو خمسة معا وقاموا بعمل جيد للغاية، أمل أن يتمكنوا، مثلما قلت، من التدرب في مجموعات أكبر ، ولكن في حالة ما إذا كان الأمر آمنا وجيدا.