شكرا لقرائتكم سوشاير: بوغبا وراشفورد جاهزان للمشاركة في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء أن لاعبيه بول بوغبا وماركوس راشفورد تعافيا من الإصابة وباتا جاهزين لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان من المتوقع أن يغيب بوغبا، الذي خضع لجراحة في قدمه في يناير الماضي، وراشفورد، الذي أصيب في ظهره خلال مباراة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز، عن باقي الموسم الحالي.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن سولشاير قوله: يبدو أنهما بحالة جيدة. انضما للتدريبات الآن ويؤديان كافة تدريبات الفريق مع زملائهما. لا يوجد ألم حتى الآن، عندما نستأنف المباريات يبدو أنه ستكون التشكيلة متاحة بالكامل للاختيار منها.

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وعاد لاعبو الدوري الممتاز للتدريبات مع أنديتهم بدون التحامات في مجموعات صغيرة وستسمح المرحلة الثانية من الإرشادات الحكومية بالالتحامات في التدريبات.

وأضاف سولشاير: نأمل الآن أن يمكننا التدريب بأمان والانتقال للمرحلة التالية. من الممتع حقا العودة للتدريبات مرة أخرى، يبدو الجميع جاهزا. انقسم اللاعبون في مجموعات تضم كل منها أربعة أو خمسة لاعبين ويتدربون جيدا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع عندما توقفت المسابقة قبل نحو شهرين.