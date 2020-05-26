يوفنتوس يطلب من «بوجبا» تخفيض راتبه كشرط للتعاقد معه

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي يوفنتوس الإيطالي من النجم الفرنسي بول بوجبا تخفيض راتبه من كشرط لإتمام صفقة التعاقد معه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن راتب «بوجبا» قد يقف عائقًا أمام إتمام عملية انتقاله إلى السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحصل الدولي الفرنسي حاليًا على راتب يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا، فيما أشارت الصحيفة إلى استعداده الحصول على 11 مليون فقط في إيطاليا، إلا أن يوفنتوس لن يدفع هذا المبلغ ويطالبه بتخفيض راتبه أكثر.

ويأمل «بوجبا» في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف بعدما حاول منذ الصيف الماضي مغادرة قلعة أولد ترافورد دون جدوى.

ويحظى اللاعب باهتمام ريـال مدريد الإسباني بجانب يوفنتوس، إلا أن تألق الأوروجواني فيدي فالفيدري مع الميرنجي هذا الموسم قد يجعل الميرنجي يصرف نظر عن التعاقد مع الفرنسي.

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