شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تركي: محمد النني يعلن العصيان على بشكتاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم المصري محمد النني العصيان على ناديه التركي بشكتاش، الذي يقضي ضمن صفوفه فترة إعارة لمدة عام قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لعدم حصوله على مستحقاته.

وحسب موقع T24 التركي، يبحث «النني» عن الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 1.3 مليون يورو، إلا أن بشكتاش يعيش حاليًا أزمة اقتصادية كبرى تفاقمت مع تبعات توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، ما جعل النادي غير قادر على تسديد مستحقات اللاعب.

وكان الحارس الألماني لوريس كاريوس قد لجأ إلى الفيفا لفسخ عقد إعارته من ليفربول للنادي التركي للسبب ذاته بعد إثباته عدم وفاء إدارة النادي بتسديد مستحقاته المتأخرة.

وأاشار التقرير التركي إلى أن «النني» هدد بالسير على خطى «كاريوس» في حال عدم حصوله على مستحقاته، كما أخبر الجهاز الفني للفريق بعدم مشاركته في المباريات الـ 8 المتبقية في الموسم إلا بعد حصوله على راتبه.