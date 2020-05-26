تشكيل ناري للكلاسيكو بين بايرن ميونخ وبوروسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، في كلاسيكو الكرة الألمانية، بملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب الجولة 28 للبوندسليجا.

ويدخل دورتموند المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ61 نقطة. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن التشكيل للفريقين، الذي جاء كالتالي: دورتموند حراسة المرمى: رومان بوركي الدفاع: مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيتشيك Advertisements الوسط: رافاييل جيريرو - إيمري تشان - محمود داود - أشرف حكيمي الهجوم: جوليان براندت - إيرلينج هالاند - ثورجان هازارد بايرن حراسة المرمى: مانويل نوير الدفاع: ألفونسو ديفيز - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - بينيامين بافارد الوسط: ليون جوريتسكا - توماس مولر - جوشوا كيميتش الهجوم: سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي - كينجسلي كومان

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