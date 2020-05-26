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لايبيزج يعلن جاهزية فورسبيرج لمواجهة هيرتا برلين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

أعلن نادي لايبيزج الألماني لكرة القدم جاهزية لاعبه إيميل فورسبيرج للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام هيرتا برلين المقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعبه بعد أن تعافى من التهاب اللوزتين.

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وعاد اللاعب السويدي بعد أن غاب عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الوقت المناسب لفريق لايبيزج، صاحب المركز الثالث، وذلك عقب الأنباء التي تفيد بان يوسف بولسن سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابته في أربطة الكاحل خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ماينز 5 / صفر يوم الأحد الماضي.

ومازالت الآمال تراود فريق لايبيزج للتتويج بلقب الدوري إذا انهارت نتائج بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. ولكن المدرب جوليان ناجلسمان يتوقع مباراة صعبة أمام هيرتا برلين، الذي فاز باول مباراتين تحت قيادة برونو لاباديا.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء :"يظهر انفعالاته بطريقة جيدة. أحب كيفية قيادته لدكة البدلاء بحماس بعد الأهداف. انه ينقل روحه للفريق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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