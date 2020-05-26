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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايغالو يترك اليونايتد ويسعى خلف المال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
يستعد اللاعب النيجيري اوديون ايغالو لمغادرة نادي مان يونايتد الانكليزي والعودة مجددا الى الدوري الصيني بعدما قدم له ناديه القديم شينهوا عرضا خرافيا من المستحيل ان يرفضه.
ولعب ايغالو منتصف موسم مع الشياطين الحمر قادما من شينهوا على سبيل الاعارة وكثرت الاحاديث عن بقائه في الاولد ترافورد ولكن عرضا فجائيا ومغريا من النادي الصيني سيبعثر الامور راسا على عقب.
فبعد ان صرح ايغالو مرارا انه يريد البقاء مع اليونايتد ها هو يستعد للعودة هذا الاحد الى ناديه السابق بعرض يمتد الى 4 سنوات بقيمة 84 مليون يورو اي 12 مليون يورو سنويا وبنفس راتب وعقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.
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