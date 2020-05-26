شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يتواصل مع حاملي البطاقات الموسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 أعلن صفحة نادي ليفربول الانكليزي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتواصل مع حاملي تذاكر الموسم خلال الـ 14 يومًا القادمة لضمان استرداد أموالهم للأربع مباريات المتبقية على ملعب الانفيلد ضمن منافسات ​بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز​ "​البريميرليغ​".

وكشفت التقارير أن ​فريق ليفربول الانكليزي​ سيخسر حوالي 12.9 مليون باوند من مبيعات التذاكر في حال لعب المباريات بدون جمهور كما هي الامور متوجهة في الدوري وباقي المنافسات اذا استكملت في الاسابيع القادمة.

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