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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكل زورك: نستطيع التغلب على بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
اكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند على اهمية الفوز في مباراة كلاسيكر المانيا التي تجمع بايرن ميونيخ واسود الفيستفالن ضمن الجولة 28 من الدوري الالماني.
وتحدث زورك خلال تصريحات له: "لا يجب أن تكون نبيا لتقول إنه إذا أردنا اللعب من أجل اللقب، فيجب أن نفوز بهذه المباراة".
وأضاف:"لن يكون أمامنا سوى ست مباريات بعد هذه المواجهة الأمر بسيط، ولكن سيكون من الصعب فعله".
وواصل: "نحن بحاجة إلى أن نؤمن بأنفسنا، يجب أن نكون واثقين، نحن بحاجة إلى التعامل مع فترات هيمنة بايرن ميونيخ سيكون لديهم المزيد من الاستحواذ على الكرة".
وأتم زورك تصريحه: "يجب أن ندافع جيدا، يجب أن نكون على دراية بصفاتنا، يمكننا دائما تسجيل الأهداف ضدهم ونستطيع التغلب عليهم".
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