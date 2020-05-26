مايكل زورك: نستطيع التغلب على بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

اكد ​مايكل زورك​ المدير الرياضي لنادي ​بوروسيا دورتموند​ على اهمية الفوز في مباراة كلاسيكر المانيا التي تجمع ​بايرن ميونيخ​ واسود الفيستفالن ضمن الجولة 28 من ​الدوري الالماني​.



وتحدث زورك خلال تصريحات له: "لا يجب أن تكون نبيا لتقول إنه إذا أردنا اللعب من أجل اللقب، فيجب أن نفوز بهذه المباراة".

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وأضاف:"لن يكون أمامنا سوى ست مباريات بعد هذه المواجهة الأمر بسيط، ولكن سيكون من الصعب فعله".

وواصل: "نحن بحاجة إلى أن نؤمن بأنفسنا، يجب أن نكون واثقين، نحن بحاجة إلى التعامل مع فترات هيمنة بايرن ميونيخ سيكون لديهم المزيد من الاستحواذ على الكرة".

وأتم زورك تصريحه: "يجب أن ندافع جيدا، يجب أن نكون على دراية بصفاتنا، يمكننا دائما تسجيل الأهداف ضدهم ونستطيع التغلب عليهم".