شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاباييرو: كانتي كان لديه عوارض فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 اعلن حارس مرمى نادي ​تشيلسي​ ويلي كاباييرو ان زميله الدولي الفرنسي نغولو ​كانتي​ كان يعاني من عوارض فيروس ​كورونا​ المستجد مما جعله يفقد اعصابه ويضع ضحية الخوف.

Advertisements وطلبت ادارة النادي من اللاعب عدم خوض التدريبات مع رفاقه الاسبوع الماضي خوفا من اصابته وبانتظار صدور نتائج فحوصاته. وقال كاباييرو: لقد مر كانتي بفترة صعبة جدا خلال الحجر الصحي وهو لديه كل عوارض الفيروس بالرغم من ان نتيجة تحاليله اتت سلبية. وختم حديثه بالقول: كانتي لاعب كبير وهو يضحي في سبيل زملائه وفريقه ولهذا السبب تغيب عن التدريبات.

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