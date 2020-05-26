يوفيتش يريد اكتشاف نفسه من جديد مع ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 كشفت التقارير الصحفية الاسبانية ان مهاجم فريق ​ريال مدريد الاسباني​، الدولي الصربي ​لوكا يوفيتش​ يعيد اكتشاف نفسه من جديد حيث أكد أنه سيقاتل للعودة مجدداً الى حسه التهديفي في الفترة القادمة لكسب ثقة المدير الفني الفرنسي للميرينغي.

وعنونت ​الماركا​ الاسبانية أن الصربي لا يستسلم ويريد تغيير وضعه في مدريد، واللاعب يبحث عن فرصة ثانية لعكس الشعور بعدم اليقين الذي يحيط به مواجهة الصيف، فهو يريد التعافي من إصابته وإقناع ​زيدان​ الذي كان أحد مؤيدي توقيعه في الصيف الماصي كي يعود الى التهديف.

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