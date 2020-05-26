شكرا لقرائتكم كبار الأهلى يقربون حسام عاشور من الاعتزال في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من كبار لاعبى الأهلى المعتزلين، على مطالبة حسام عاشور قائد النادى الأهلى، بالاعتزال وإنهاء نسيرته داخل جدران النادى.

وتلقى حسام عاشور، اتصالات من لاعبين كبار في الأهلي نصحوه بالاعتزال وعدم إهانة نفسه في أندية صغيرة خارج الأهلى.

وهو ما يفكر فيه قائد الأهلى، باعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية الموسم الحالي، وقبول عرض الأهلى وعدم الانتقال لأى فريق خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بما قدمه خلال مسيرته.

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وكان حسام عاشور قد تحدث مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي، خاصة أنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.