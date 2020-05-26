شكرا لقرائتكم الاتحاد الهولندي يعتمد مشاركة أياكس في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صادق الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء على الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز، ورفض احتجاج نادي الكمار ضد عدم منحه بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت منافسات الموسم قد توقفت في مارس الماضي ثم ألغي ما تبقى منها طبقا لقرار اتخذ في أبريل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ورغم عدم تتويج أي فريق باللقب، تقرر تأهل أياكس أمستردام لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث تفوق في الصدارة بفارق الأهداف أمام ألكمار.

لكن مجلة "كوت" الهولندية ذكرت أن ألكمار تقدم باحتجاج للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بداعي أن فارق الأهداف لا يشكل معيارا عالميا وأن الفريق تغلب على أياكس ذهابا وإيابا خلال هذا الموسم، وأحال اليويفا الاحتجاج إلى الاتحاد الهولندي الذي أعلن قراره بالرفض، وقال متحدث باسم الاتحاد الهولندي :لم يتغير شيئ بالنسبة لنا. نحن نتمسك بالترتيب، وأياكس يحتل الصدارة.

وبذلك بات الدور التمهيدي لدوري الأبطال هو السبيل المتاح أمام ألكمار للتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة.