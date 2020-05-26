"فيديو كول وبلاى ستيشن وتيك توك".. كيف يستمتع الرياضيون بالعيد فى زمن كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه فى عيد الفطر المبارك والتى تختلف هذا العام فى ظل إجراءات التباعد الاجتماعى للحفاظ على الأرواح من فيروس كورونا المستجد، بعدما تحول إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، حيث كان يحرص الرياضيون على زيارة العائلة والخروج مع الزوجات والأصدقاء فى العيد والتى تختلف كليا هذا العيد . ويرصد الخليج 365 كيفية استمتاع الرياضيين بالعيد فى زمن الكورونا بالتقرير التالى : فيديو كول مع العائلة فيديو كول مع العائلة يلجأ الرياضيون هذا العام إلى المعايدة على العائلة والأصدقاء عن طريق الفيديو كول الذى حرصوا على استخدامه منذ بدء الحظر . Advertisements اللايف على إنستجرام اللايف على إنستجرام كما يلجأ الرياضيون لكسر ملل العيد باللايف على إنستجرام لمشاركة جمهورهم ومتابعيهم أجواءهم فى العيد . البلاى ستيشن البلاى ستيشن فيما يلجأ البعض الآخر إلى البلاى ستيشن سواء مع أفراد العائلة أو أون لاين مع الأصدقاء لكسر الملل . تيك توك تيك توك بينما يعتبر بعض الرياضيين التيك توك وسيلة المرح الرئيسية فى العيد والتى قاموا بتجربتها طوال فترة الحظر بجانب من الكوميديا لكسر ملل تعليق النشاط .

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