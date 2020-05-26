شكرا لقرائتكم خبر عن مهن تجذب اللاعبين بعد الاعتزال.. البزنس والتدريب وتقديم البرامج و"السمسرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل شىء نهاية، وهذه هى سنة الحياة، لذا مهما طال عمر لاعب الكرة فى المستطيل الأخضر لابد أن يأتى اليوم الذى يلبى فيه نداء الجسد ويعلق الحذاء، ليبدأ مرحلة جديدة فى حياته العملية، وعادة ما يتجه نجوم الكرة لبعض المهن المعروفة.

البزنس

أغلب نجوم الكرة يتجهون بعد الاعتزال إلى مجال البزنس والعمل الخاص، من خلال استثمار أموالهم فى مشاريع مربحة، مثل مشروع إنشاء جيم رياضى للرياضيين ولاعبى الكرة وغيرهم، ويقوم اللاعب بالعمل كمدرب داخل الجيم، أو الاستثمار فى المشاريع الأخرى، مثل معرض للسيارات أو العمل فى مجال السياحة، والأكاديميات الرياضية للناشئين، أو إنشاء الكافيهات والمطاعم وغيرها من المشاريع التى تدر ربحا وفيرا يستطيع من خلاله اللاعب العيش بنفس الرفاهية التى كان يعيش بها قبل اعتزال الكرة، مثل مجدى عبد الغنى صاحب أكاديمية المحترفين، ومحمد بركات وسيد معوض أصحاب مطعم للمأكولات البحرية، ومحمد زيدان صاحب إحدى الكافيهات وغيرهم.

تقديم البرامج

وأصبح توجه نجوم الكرة للعمل فى الإعلام "موضة" فى السنوات الأخيرة، لكونها وسيلة للنجوم للاستمرار فى الظهور أمام الجماهير، فضلاً عن إفادة زملائهم المستمرين فى الملاعب بخبراتهم التى اكتسبوها، والاستفادة من أخطائهم، مثل أحمد شوبير، ومجدى عبد الغنى، وإسلام الشاطر، ووائل رياض شيتوس ومحمد فاروق وشادى محمد.

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التحليل

فيما يتجه فريق آخر من لاعبى كرة القدم للظهور فى الاستديوهات التحليلية، سواء لتحليل مباريات الدورى الممتاز، أو الاحتراف التحليلى فى الدوريات الأوروبية والخليجية وغيرها، أو الوصول للعالمية بتحليل مونديال كأس العالم، مثل حازم إمام وعماد متعب ووائل جمعة وأيمن يونس وطه إسماعيل ومحمد أبو العلا ووليد صلاح الدين.

التدريب

وتعتبر مهنة التدريب هى التطور الطبيعى للاعب كرة القدم، ويشترط فيها الخبرة الفنية والحصول مسبقًا على رخصة للتدريب، بالإضافة إلى أنها مهنة البحث عن احتراق الأعصاب، كما تحتاج إلى وقت كبير حتى يستطيع اللاعب الوصول لمرتبة المدير الفنى، مثل أحمد حسن الذى تولى منصب المدير الفنى لبتروجت عقب الاعتزال، وحسام حسن وإيهاب جلال وطارق العشرى وعماد النحاس وعلى ماهر وحمادة صدقى وغيرهم.

سمسار لاعبين

انتشرت مهنة "سمسار لاعبين" بقوة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما تدره من مبالغ مالية كبيرة، والسمسرة بشكل عام عملية مجازة من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بحيث تقوم الاتحادات المحلية بعمل امتحانات تأهيلية للعمل فى وظيفة وكيل لاعبين أو سمسار لاعبين وذلك حسب شروط حددها "فيفا" ومعمول بها فى كافة أنحاء العالم ومن لا يراعى تلك الشروط لا يتم منحه الرخصة الدولية للعمل كسمسار لاعبين.. مثل تامر النحاس لاعب الأهلى السابق، ومحمد شيحة لاعب الإسماعيلى، نبيل أبو زيد لاعب جولدى، سعيد لطفى لاعب الزمالك، ووائل فؤاد لاعب بتروجت، محمد جمال لاعب الزمالك والمقاولون الأسبق.