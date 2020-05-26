شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. حكاية 10 مواسم اقتنص فيها لاعبو الزمالك لقب "هداف الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ طويل مر على عمر مسابقة الدورى المصرى منذ أن انطلق فى موسمه الأول عام 1948- 1949، ويمر الدورى الممتاز هذا الموسم بتحديات خاصة، بعدما توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من خطورة تفشى فيروس كورونا، وإن تحدثنا عن تاريخ الدورى، خاصة الهدافين التاريخين من بين نجوم الزمالك، سنجد أن لاعبى القلعة البيضاء سيطروا على لقب هداف البطولة المحلية فى 10 مواسم، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى حكاية المواسم العشرة التى سيطر خلالها نجوم الزمالك على لقب هداف الدورى الممتاز.

- على محسن أول هداف زملكاوى للدورى

حصل اليمنى على محسن، نجم الزمالك الأسبق، على لقب هداف الدورى الممتاز موسم 1960 – 1961، وكان أول لاعب من قلعة ميت عقبة يحصل على هذا اللقب، حيث نجح فى هذا الموسم فى إحراز 15 هدفًا اقتنص بها اللقب.

- لقب مشترك بين على خليل وحسن شحاتة

وفى موسم 1976- 1977، حصل ثنائى الزمالك على خليل وحسن شحاتة على لقب هداف الدورى المصرى مناصفة، بعدما نجح كل منهما فى إحراز 17 هدفًا انتزعا بها لقب "الهداف".

- على خليل ينتزع اللقب موسم 1978-1979

وكرر على خليل تتويجه بلقب هداف الدورى الممتاز موسم 1978-1979، حيث نجح فى إحراز 12 هدفًا للزمالك فى هذا الموسم ليتوج باللقب.

- حسن شحاتة يسيطر على اللقب موسم 1979 – 1980

وسيطر حسن شحاتة على لقب هداف الدورى الممتاز موسم 1979 – 1980، بعدما نجح فى إحراز 14 هدفًا للزمالك فى هذا الموسم ليتوج باللقب لثانى مرة فى تاريخه.

- جمال عبد الحميد يُعيد اللقب للزمالك

وفى موسم 1987 – 1988، نجح جمال عبد الحميد فى التتويج بلقب هداف الدورى الممتاز مع الزمالك، بعدما تمكن من إحراز 10 أهداف فى هذا الموسم.

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- عبد الحميد بسيونى هداف الزمالك موسم 1997 – 1998

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إعادة لقب هداف الدورى الممتاز لنجوم الزمالك وذلك فى موسم 1997 – 1998، بعدما نجح فى إحراز 15 هدفًا فى هذا الموسم.

- طارق السعيد هداف الألفية الجديدة مع الزمالك

اقتنص طارق السعيد، لاعب الزمالك والأهلى الأسبق، لقب هداف الدورى الممتاز عندما كان لاعبًا ضمن صفوف قلعة ميت عقبة، وذلك فى موسم 2000 – 2001، بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفًا فى هذا الموسم بقميص الفارس الأبيض.

- حسام حسن "الهداف" بقميص الزمالك

وفى موسم 2001 – 2002، نجح حسام حسن فى الحصول على لقب هداف الدورى الممتاز، ولكن هذه المرة بعدما انتقل من الأهلى إلى صفوف الزمالك، لينجح وقتها فى تسجيل 18 هدفًا اقتنص بهم اللقب.

- عبد الحليم على الهداف الأكثر تسجيلاً فى الزمالك

عبد الحليم على، مهاجم الزمالك الأسبق، هو أكثر مهاجمى ميت عقبة إحرازا للأهداف فى موسم واحد حيث نجح فى التتويج بلقب هداف الدورى المصرى موسم 2003 – 2004، بعدما سجل 20 هدفًا متفوقًا على جميع هدافى الأبيض فى المسابقة المحلية، حيث لم يحصل أيا منهما على لقب الهداف وهو محرزًا أكبر من هذا العدد من الأهداف فى موسم واحد.

- شيكابالا أخر عنقود الهدافين فى الزمالك

يُعد محمود شيكابالا، قائد الزمالك، هو أخر لاعب فى القلعة البيضاء متوجًا بلقب هداف الدورى الممتاز، وذلك بعدما حصل على اللقب موسم 2010 – 2011، مناصفة مع أحمد عبد الظاهر، الذى كان يلعب لإنبى فى هذا الموسم، حيث أحرز كلا منهما 13 هدفًا.