شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، وزارة الرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي، اتحاد الكرة يمنح هاني أبو ريدة الرئاسة الشرفية حال موافقة الفيفا.



اتحاد الكرة يمنح هاني أبو ريدة الرئاسة الشرفية حال موافقة الفيفا

استقر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منح هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، الرئاسة الشرفية لاتحاد الكرة، نظراً لقيمته الدولية الكبيرة وعلاقاته الخارجية، وهو ما ساهم فى تطوير الكرة المصرية خلال السنوات الماضية. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يسمح لمجلس إدارة اتحاد الكرة إهداء الرئاسة الشرفية لأى شخصية يراها المجلس مناسبة وحققت إنجازات كبيرة للكرة المصرية، أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تتضمن هذا البند.

تعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل. اتحاد الكرة: لا تمديد لعقود اللاعبين مع الأندية سنة حال إلغاء الدورى كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما يتردد حول تمديد عقود اللاعبين مع الأندية لموسم إضافى فى حالة إلغاء الموسم الجارى الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه ليس من حق اتحاد الكرة تمديد عقود اللاعبين فى هذه الحالات، وأن هذا الأمر يتعلق بالأندية واللاعبين ويتم بالتراضى والتوافق بينهم دون تدخل من اتحاد الكرة. Advertisements

يدرس مسئولو الأهلي ترشيح محمود الخطيب، رئيس النادى، لتولى رئاسة لجنة الأندية، التى من المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار اتحاد الكرة تشكيل لجنة الأندية فى اللائحة الجديدة، وعلم الخليج 365 أن الجبلاية ستطلب من أندية الدورى الممتاز الـ18 ترشيح شخص يمثل كلا منهم، على أن يتم إجراء انتخابات فيما بينهم لاختيار 7 أعضاء، فيما يحق لاتحاد الكرة تعيين شخصين وبالتالى يكون عدد أفراد اللجنة 9، ولم يبد الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمى، مؤكداً أن ترشيح الأهلى قد يتجه لشخص آخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.

روسيا وتركيا تهددان بقاء أجاي فى الأهلي بالموسم الجديد

تلقى النيجري جونيور أجاي نجم هجوم النادي الأهلي العديد من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لتمديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين، وعلم الخليج 365 أن هناك شركة تسويق عالمية خاطبت اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.