شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يطالب الأهلى بتخفيض "تسعيرة" رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدولى المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى إدارة الاهلى بتخفيض قيمة رحيله خلال الفترة المقبلة. وأبلغ مسئولو الأهلى وليد أزارو بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

وكان الأهلي تعاقد مع وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدوري بالموسم قبل الماضي ليتوج هدافا للمسابقة.

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وقبل رحيله عن القلعة الحمراء، لم يشارك وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي في الموسم الجاري، سوى في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، وهي أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربي مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافي الدوري العام بـ18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية.

وفي الموسم الثاني تراجع مستوى المهاجم المغربي بعد رحيل البدري، وعلى الرغم من تولي الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية إلا أن المعدل التهديفي لأزارو تراجع بشدة عن موسمه الأول، وظهرت أرقام أزارو ضعيفة للغاية في موسمه الثاني، حيث شارك في في 29 مباراة، سجل 7 أهداف، وصنع 5 أهداف.