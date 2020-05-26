شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ حملة "طور وغير لايف" لتنمية مهارات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "استعدوا لبكرة"، تنفذ وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، حملة "طور وغير لايف" خلال الفترة من 7 حتى 14 يونيو المقبل عبر خدمة البث المباشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ لتدريب الشباب، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية، ومواكبة التقدم الرقمى فى الفترة الأخيرة.

ويفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات حملة "طور وغير لايف" أون لاين بحضور مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وذلك يوم الأحد 7 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما تختتم الفعاليات بتكريم للمدربين والمتابعين من كافة المحافظات يوم الأحد 14 يونيو ولمدة ساعتين من الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساءً.

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وترتكز فكرة حملة "طور وغير لايف" على تقديم محتوى تدريبى للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيس بوك، وتستهدف الحملة مشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك من الشباب الفتيات من مختلف المحافظات، ويتم التدريب على فترتين فى اليوم الواحد الأولى صباحية من 12ظ حتى 1.30م، والفترة الثانية مسائية من 8م حتى 9.30م.

من المقرر تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفى، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الإلكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ بهدف تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.

وتأتى الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.