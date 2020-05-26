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السويسرى فايلر يرفض التعاقد مع ثلاثى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اقتراحات مسئولي الأهلى وبعض وكلاء اللاعبين لضم ثلاثى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لمعرفة ثلاثى الزمالك الذي رفضهم فايلر من هناوطلب رينيه فايلر تأجيل البت في ملف اللاعبين المعارين لحين وضوح الرؤية فيما يخص الصفقات الجديدة، مؤكداً أن الملفين مرتبطين ببعضهما بشلك كبير.

 

وعلى الرغم من استقرار فايلر على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، إلا أن فايلر طلب تأجيل إعلان الأمر بشكل رسمي، خاصة أن موقف الموسم لم يتضح بشكل رسمي سواء باستكماله أو إلغائه هذا الموسم.

 

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد أزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

 

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ويفاوض الأهلي في الفترة الحالية عدداً من اللاعبين المصريين والأجانب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل ببعضهم أبرزهم باهر المحمدي ورجب بكار وأحمد رمضان بيكهام وجاستون سيرينو وجاكسون موليكا.

 

كما عُرض على فايلر السير الذاتية للعديد من اللاعبين الأجانب في ظل وجود صعوبات في ملف ضم سيرينو وموليكا في ظل رفض صن داونز ومازيمبي بيعهما حتى هذه اللحظة.

 

 

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