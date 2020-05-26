شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف استعدت وزارة الرياضة لعودة النشاط الرياضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الحياة الرياضية للعودة من جديد، واستئناف النشاط الرياضى وعودة الروح فى الملاعب والمدرجات وصالات المنافسات، ولكن كيف استعدت الوزارة لاستئناف النشاط تدريجياً، هذا ما سيجيب عنه التقرير التالى، وتظهر إجابته من خلال الرد على تلك الأسئلة..

متى يستأنف النشاط الرياضى فى مصر؟

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عودة التدريبات بشكل تدريجى 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية لضمان سلامة كل من ينتمى للمنظومة.

ماذا فعلت الوزارة للتمهيد لعودة النشاط؟

عقد أشرف صبحى عدة جلسات مع مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وكذلك اللجنة الأولمبية، لمناقشة سبل ومقترحات عودة النشاط حال استمرار فيروس كورونا المستجد.

ما نتائج اجتماع الوزير مع اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية؟

طلب الوزير من اتحاد الكرة أن يقوم بمسئوليته مثل باقى الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الأندية لوضع خطة عودة الدورى الممتاز وباقى الدرجات وتقديمها للحكومة، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وفقا للضوابط والاحترازات التى وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجى، وفيما يخص اللجنة الأولمبية، فعلى كل اتحاد أن يقدم مقترح بالخطوات والإجراءات المقرر اتباعها حال استئناف النشاط، وعرضه على الوزارة أيضا .

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من يتحمل تطبيق الإجراءات الوقائية فى الرياضة؟

طلبت أندية الدورى الممتاز من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التواصل مع وزير الشباب والرياضة لتحمل جزء من تكلفة الإجراءات الطبية التى سيتم تطبيقها حال عودة التدريبات 15 يونيو، لاسيما أن الأندية تعانى من أزمة مالية حالية بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط منذ أكثر من شهرين، ومن المقرر أن ينقل اتحاد الكرة وجهة نظر الأندية لوزير الرياضة فى اجتماعهم به بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

كيف تعود الحياة الرياضية فى ظل فيروس كورونا؟

أكد وزير الرياضة أن فيروس كورونا من الواضح أنه سيتواجد لفترة طويلة، وبالتالى يجب أن نتعايش معه بدورنا مع الالتزام بكل الضوابط والاحترازات الممكنة، مؤكدا أن البداية ستكون بشكل متدرج من مراكز الشباب للأندية ومن بعدها المنافسات الرسمية لكل الألعاب، مضيفا أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على الإجراءات.