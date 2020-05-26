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لجنة المسابقات لكرة اليد تستعد لاستئناف النشاط وتضع تصورا للموسم الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تضع التصور النهائي لعودة النشاط واستئناف موسم 2019 /2020 وذلك في اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وستضع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تصوراً لخطة بداية الموسم الجديد 2020 /2021، وذلك وفقا لقرارات الدولة بشأن هذا الأمر بالتزام الاتحاد بكافة قرارات مجلس الوزراء والقرار النهائي بعودة النشاط الرياضي.

وأشار سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، إلى احتياج الأندية فترة ما بين ثلاثة أسابيع إلي شهر إعداد قبل العودة إلى النشاط المعلق حاليا بسبب المستجد.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في المؤتمر الصحفي بأن عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية ومراكز الشباب سيبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي وإجراءات صحية احترازية سوف يتم تعميمها على جميع الاتحادات والاندية.

جدير بالذكر بأن وزارة الشباب تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي في ضوء قرارات مجلس الوزراء.

وتعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.

وتلك الضوابط والمعايير ملزمه لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

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