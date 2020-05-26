لجنة المسابقات لكرة اليد تستعد لاستئناف النشاط وتضع تصورا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تضع التصور النهائي لعودة النشاط واستئناف موسم 2019 /2020 وذلك في اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وستضع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تصوراً لخطة بداية الموسم الجديد 2020 /2021، وذلك وفقا لقرارات الدولة بشأن هذا الأمر بالتزام الاتحاد بكافة قرارات مجلس الوزراء والقرار النهائي بعودة النشاط الرياضي.
وأشار سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، إلى احتياج الأندية فترة ما بين ثلاثة أسابيع إلي شهر إعداد قبل العودة إلى النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في المؤتمر الصحفي بأن عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية ومراكز الشباب سيبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي وإجراءات صحية احترازية سوف يتم تعميمها على جميع الاتحادات الرياضية والاندية.
جدير بالذكر بأن وزارة الشباب الرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي في ضوء قرارات مجلس الوزراء.
وتعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.
وتلك الضوابط والمعايير ملزمه لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.
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