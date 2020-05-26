اللجنة الطبية بالكاف توضح لمصراوي حقيقة إلغاء دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال برينس بامبو عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن حديثه مع المحطات الغانية تم فهمه على محمل خاطئ، مؤكدًا أن اللجنة الطبية لم توصي بإلغاء دوري أبطال أفريقيا ولا كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت إذاعة جوي إف إم قد نقلت تصريحات لعضو اللجنة الطبية أكد فيها أن اللجنة الطبية بالكاف أوصت اللجنة التنفيذية بإلغاء دوري الأبطال والكونفدرالية وهو ما نفاه دكتور برينس من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء.

برنس أضاف في تصريحاته: "لم نوصي بإلغاء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، تصريحاتي تم فهمها على نحوٍ خاطئ، كل ما أردت قوله هو أن اللجنة الطبية أوصت بتعليق دوري الأبطال والكونفدرالية وليس الألغاء، لم نتحدث في أي شئ بخصوص إلغاء أي بطولة من بطولات الكاف."

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واختتم: "عندما تحدثت عن تعليق دوري الأبطال والكونفدرالية كنت أقصد التوصية التي صدرت من جانبنا في شهر مارس الماضي مع بداية تفشي فيروس كورونا وليس الآن."

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد ملعب جابوما في دولة الكاميرون من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان من المقرر لها أن يوم 29 مايو الجاري لكن تفشي فيروس كورونا أوقف البطولة قبل دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي على يواجه الأهلي نظيره الوداد وهي المواعيد التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن بسبب جائحة كورونا.