الكاميرون: موقف كأس الأمم 2021 أصبح معقدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

رد سايدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على التصريحات التي أدلى بها عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، بشأن إقامة بطولة أمم أفريقيا (كان) في موعدها المقرر له في 2021.

وسبق وأدلى باه بتصريحات لوكالة أفريقيا ميديا فوتبول قال خلالها: "أمم أفريقيا ستقام في موعدها المحدد في شهري يناير وفبراير، وأي حديث عن التأجيل الآن غير متاح".

وأضاف: "السبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء".

Advertisements

وتابع: "لا تزال أمامنا أربع جولات فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج أربعة شهور، هي يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالي".

من جانبه رد رئيس الاتحاد الكاميروني في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية قال فيها: "لقد تم تحديد موعد انطلاق الكان في شهر يناير المقبل، وفي حال وجود أي صعوبات بشأن انطلاق مرحلة الإقصائيات شهر سبتمبر المقبل، سيكون ضروريا تأجيل موعد النهائيات إلى وقت لاحق".

وأضاف: "كاف اضطر لتأجيل المباريات الاقصائية التي كان مزمعا إجراؤها شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث أجريت جولتان فقط من أصل ست جولات، ونفس الأمر بالنسبة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين".

وتابع: "من الصعب التكهن بما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، نحن واثقون أنه بخصوص (شان) فإن الأمر أصبح أكثر تعقيدا، وأغلب أعضاء الاتحاد الإفريقي يخضعون للحجر صحي داخل بلدانهم، فضلا عن صعوبة تحديد موعد انطلاق الرحلات الجوية من جديد، في ظل التغييرات التي تعرفها كل منطقة على حدة".