معلول ضمن اهتمامات العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قالت تقارير تونسية إن العين الإماراتي يرغب في ضم خدمات الظهير الأيسر علي معلول لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية فإن معلول ضمن اهتمامات النادي الإماراتي بعد المردود الجيد الذي قدمه اللاعب التونسي بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن أداء معلول المميز جعله محط اهتمامات العديد من الأندية الخليجية وآخرهم نادي العين الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الفريق الأحمر تلقت عرضا من العين الإماراتي عن طريق احد الوكلاء من أجل انتداب معلول خلال الميركاتو المقبلأ.

ولفتت "الشروق" إلى أن اللاعب التونسي سبق وتلقى عرضا ممن الهلال السعودي إلا أن إدارة الأهلي رفضت التفريط في خدمات معلول.

وانضم معلول إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2016/2017 قادما من الصفاقسي التونسي.

وشارك البالغ من العمر 30 عامًا في 121 مباراة بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات (سجل 19 هدفا وصنع 35 تمريرة ناجحة).