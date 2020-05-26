محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر: أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي، حجم إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب روسونيري، مؤكدًا أن وتر أكيليس سليم. وأصدر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "تعرض زلاتان للإصابة في ربلة الساق اليمني وتم التأكد من سلامة وتر أكيليس". وتعرض اللاعب السويدي للإصابة في ربلة الساق خلال تدريبات فريقه أمس الاثنين، وكان هناك شكوك حول إصابة البالغ من العمر 38 عاما قطع في وتر أكيليس. جدير بالذكر أن السويدي انضم إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يعلن تفاصيل إصابة إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.