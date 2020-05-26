يوفيتش ودياز يعودان لتدريبات ريال مدريد

واصل فريق ريال مدريد الإسباني تدريباته بشكل فردي على مجموعات صغيرة، استعدادًا لعودة مباريات الليجا بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت الضوء الأخضر للأندية باستئناف مسابقة الدوري الإسباني بداية من 8 يونيو المقبل، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتفادي

الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت تدريبات ريال مدريد عودة الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز، الذي تدرب على العشب، دون لمس الكرة، حيث يدخل المرحلة الأخيرة للتعافي من إصابته، كما عاد الدولي الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق، والذي تعرض لإصابة بكسر في القدم خلال

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فترة الحجر المنزلي، ويواصل عملية تعافيه في صالة الألعاب الرياضية

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يتطلع لمساعدة الصربي لوكا يوفيتش على العودة إلى المسار الصحيح، بعد أن قدم اللاعب أداءً باهتًا خلال الفترة الماضية، حيث انضم إلى الملكي الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، وسجل هدفين فقط في 24 مباراة خاضها مع كتيبة زيدان.