مهاجم فالنسيا: برشلونة سيتوج بالدوري الإسباني لهذا الموسم

يرى رودريجو مورينو مهاجم فريق فالنسيا الإسباني، أن فريق برشلونة الأقرب لتحقيق لقب الليجا لهذا الموسم. ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، خلفه ريال مدريد برصيد 56 نقطة. مدريد برصيد 56 نقطة. وأضاف رودريجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" برشلونة سيفوز بالدوري، أراهن على ذلك، بالنسبة Advertisements لأهدافنا في الموسم الحالي، نأمل بالتواجد في المراكز الأربعة الأولى، للتأهل إلى لأهدافنا في الموسم الحالي، نأمل بالتواجد في المراكز الأربعة الأولى، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ". وتابع مهاجم فالنسيا:" انا سعيد هنا، مع الفريق، قضيت حتى الأن 6 سنوات ، فيهم لحظات فرحة، وحزن".

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