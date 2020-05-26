سعيد عبدالمنعم : لاعبو اليد يحتاجون شهراً للإعداد قبل استئناف الموسم الحالي

أكد سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن الفرق تحتاج لفترة إعداد لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر قبل استئناف النشاط الرياضي.
وكان النشاط الرياضي في مصر توقف منذ شهر مارس الماضي لأجل غيرمسمى على إثر تفشي فيروس كورونا.
وأضاف عبدالمنعم أنه من الضروري إنهاء منافسات الموسم الحالي لتحديد أبطال المسابقات والفرق الهابطة والصاعدة في المسابقات المختلفة.
قرر الاتحاد المصري لكرة اليدبرئاسة المهندس المهندس هشام نصر عقد اجتماع طارئ عقب إجازة عيد الفطر المبارك لوضع تصور نهائي لاستئناف النشاط الرياضي بالإضافة إلى إعداد خطة بدء الموسم المقبل 2020-2021.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أعلن في وقت سابق استئناف النشاط المصري تدريجيًا ابتداءًا من منتصف شهر يونيو المقبل.
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