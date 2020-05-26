نجم ريال مدريد: سنثأر من مانشستر سيتي

تحدث الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن المكي يعمل بكل قوة في التدريبات من أجل الحصول على لقب الليجا هذا الموسم، استعدادًا لعودة المباريات بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جاءت تصريحات فالفيردي للموقع الرسمي للنادي حيث قال: "في ريال مدريد لا يمكنك أبدًا الافتقار إلى الرغبة في النضال والقتال على كل شيء، علينا أن نتدرب بقوة لنكون مستعدين عندما تعود

المباريات، يجب أن نواصل التدريب الجاد نحن نتطلع إلى الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، أنا أتطلع لإعادة تمثيل هذا القميص وإظهار سبب وجودنا هنا والنضال من أجل اللقب".

وأكمل: "علينا أن نكون محترفين، أن نعتني بأنفسنا ونتدرب معًا، ليس الفريق فقط وإنما البلد بأكمله، يجب ان ندعم بعضنا البعض ونمضي قدماً، علينا التدريب بقوة ودعم الزملاء ليكون كل شيء

جاهزًا عند عودة المسابقة، أنا سعيد بعودة الزملاء والاستمتاع بالتدريبات هنا، كنت أفتقد التدريبات والمُحادثات والتدريبات ونثمّن كثيراً قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الأولى في تخفيف القيود".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مباراة فريقه المؤجلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قائلًا: "نحن سعداء بالعودة لهذه المباراة، لدينا الرغبة والطموح في الثأر والتأهل".

وكان ريال مدريد قد خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، على أرضه ووسط جماهيره في قلعة سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الإياب التي تأجلت بسبب كورونا.