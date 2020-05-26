نجم الإسماعيلي السابق: فساد اتحاد الكرة مؤسسي وليس فردي

يرى أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الفساد داخل اتحاد الكرة، مؤسسي، وليس فقط على مستوى الأفراد بداخلها.

وأضاف أسامة خليل في تصريحاته، بأنه اكتشف بأن الفساد داخل منظومة اتحاد الكرة،

فساد مؤسسي، وليس بسبب الأفراد فقط، لافتًا إلى أنه استبعد سمير زاهر في عام 2008 من رئاسة انتخابات الاتحاد بسبب افتقاده أحد شروط الترشح، وهو حسن السمعة، فيما استبعد هاني أبو ريدة عام 2012 من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، بسبب التحايل على بند الثماني سنوات داخل الاتحاد.

وتابع نجم الإسماعيلي السابق، ان سعى لتحريك المياه الراكدة داخل الجبلاية، وأنه نجح في ذلك، مشيرًا إلى أنه هدفه كان استبعاد رؤوس الفساد لتنظيف الاتحاد.