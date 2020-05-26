اتحاد اليد يجتمع بعد إجازة العيد لوضع تصور استئناف الموسم

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، عقد اجتماع طارئ عقب إجازة عيد الفطر المبارك لوضع تصور نهائي لاستئناف النشاط الرياضي، إضافة إلى إعداد خطة بدء الموسم المقبل 2020-2021. إضافة إلى إعداد خطة بدء الموسم المقبل 2020-2021. كان النشاط الرياضي في مصر توقف منذ شهر مارس الماضي لأجل غير مسمى على إثر تفشي فيروس الماضي لأجل غير مسمى على إثر تفشي فيروس كورونا ، لكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعلن في وقت سابق استئناف النشاط المصري تدريجيًا ابتداءً من منتصف شهر يونيو المقبل.

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