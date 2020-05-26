لوسيو: مورينيو كان السبب في تتويج إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

أشاد البرازيلي لوسيو، مدافع إنتر ميلان السابق، بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للإنتر، مشيرًا إلى أنه كان له دور أساسي في حصد الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

أضاف لوسيو في تصريحاته، بأن سبب تتويج الإنتر بدوري الأبطال في 2010، على حساب

بايرن ميونخ، كان بسبب مورينيو، مضيفًا: "مجموعتنا مدعومة بعمود وكان هذا العمود مورينيو القادر على إدارة الأمور".

وتابع المدافع البرازيلي: "لقد كانت مجموعة فائزة وكان الإنتر لم يفز بالأبطال منذ 45 عامًا وكان ذلك تحديًا لنا، كان

الجميع يركزون بشكل جيد على ذلك ولهذا السبب تمكن مورينهو من إدارة تلك المجموعة والحصول على أشياء رائعة مثل الثلاثية".

وواصل: "أثناء مشاركتي في كأس القارات تلقيت الأخبار من خلال الصحف بأن فان جال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لن يعتمد عليّ في موسم 2009/ 2010، وكان من المعروف أن بايرن وإنتر يتحدثان، كنت محترفًا انتظرت إجراء المفاوضات".