أكد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، أنه جاهز لاستئناف جميع مسابقاته حال عودة النشاط. وقال الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي، إنه حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي، سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته على الفور.

وأضاف: "في حالة عودة النشاط الرياضي ، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات".

وتابع، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم، عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي المتوقف، احترازيا بسبب انتشار فيروس "

ويشدد الاتحاد المصري لكرة السلة، إن سلامة الأشخاص هو الأهم لديه دائما من أي شيء. الدولة عودة النشاط الرياضي، سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته على الفور.وأضاف: "في حالة عودة النشاط الرياضي ، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات".وتابع، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم، عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي المتوقف، احترازيا بسبب انتشار فيروس " كورونا ".ويشدد الاتحاد المصري لكرة السلة، إن سلامة الأشخاص هو الأهم لديه دائما من أي شيء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة: لدينا خطط كاملة لاستئناف المسابقات حال عودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.