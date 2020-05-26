شاهد بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ ودورتموند بقمة البوندزليجا

تقدم "بوابة الوفد" خدمة البث المباشر لمباراة قمة الدوري الألماني، حيث يحل فريق بايرن ميونخ، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 61 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، في مواجهة نارية على قمة الدوري الألماني "بوندزليجا".

تقام المبارة ضمن منافسات الجولة 28 من دون جمهور في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ويستضيفها ملعب «سيجنال إيدونا بارك» في دورتموند.

تأتي أهمية المباراة كونها ستسهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري الألماني، خصوصًا في حالة فوز بايرن ميونخ وتوسيع الفارق إلى سبع نقاط، أما فوز دورتموند فيقلص الفارق إلى نقطة واحدة ليزداد صراع القمة اشتعالًا ويتأجل حسم الفريق الفائز باللقب.

وكان الدوري الألماني استأنف في نهاية الأسبوع قبل الماضي بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويسعى بايرن ميونيخ، بقيادة مدربه هانزيفليك، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقه على دورتموند في المواسم الأربعة الأخيرة، حيث فاز النادي البافاري 5 مرات في المباريات السبع الأخيرة.

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ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده من الأهداف حتى الآن إلى 27 هدفًا.

في حين يعتمد دورتموند على مهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينج هالاند المنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من سالزبورج النمساوي، الذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالقميص الأصفر.

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