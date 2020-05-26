بث مباشر | مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء 26-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج على قناة بي إن سبورتس 1 في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة سبورت 2 المجرية، وقناة سكاي سبورتس بوندسليجا 5.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي باير ليفركوزن “باي أرينا”.

يحتل “باير ليفركوزن” المركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “لايبزيج” صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الخامس “بوروسيا مونشنجلادباخ“.

وحقق “ليفركوزن” الفوز في 16 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في 7، وسجل 53 هدفًا كثالث أقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه في 34 مناسبة.

بينما يقبع فريق “فولفسبورج” في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 8 لقاءات.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “باير ليفركوزن” في 8 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها من“هوفنهايم”، بينما خسر “فولفسبورج” في 3 مباريات وتعادل مثلها، وانتصر في 4 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “باير ليفركوزن وفولفسبورج” بفوز أسود ليفركوزن بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “فوكسفاجن أرينا” يوم 10 نوفمبر 2019.

باير ليفركوزن 0-0 فولفسبورج

ملعب باي ارينا (ليفركوزن)

الدوري الألماني (الجولة 28- الثالثة بعد كورونا)

تبدأ في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش