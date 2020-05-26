صورة: كهربا يُهدد عودة رفعت إلى الزمالك

تواجد لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري “أحمد رفعت“، بصحبة ثنائي النادي الاهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، وصالح جمعة، في احدى المدن الساحلية مما يهدد عودته إلى بطل الكونفدرالية.

ويقضي ثلاثي الأهلي والزمالك “صالح جمعة ومحمود كهربا وأحمد رفعت”، اجازة عيد الفطر المبارك في احدى المدن الساحلية المصرية.

وأعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور في وقت سابق عن قراره بعودة أحمد رفعت إلى صفوف الفريق عقب انتهاء اعارته لفريق الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي.

وظهر لاعب الاتحاد المعار من الزمالك، في صورة نشرها محمود عبد المنعم كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “انستجرام”، ومعهما لاعب وسط الأهلي صالح جمعة، بصحبة صديق آخر، وهم يرتدون الملابس الصيفية الخاصة بالبحر.

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ولعب رفعت في فريق انبي على سبيل الإعارة خلال موسم 2018-2019، قبل أن يقوم الزمالك بإعارته إلى الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي.

ويقلل ظهور أحمد رفعت بصحبة محمود كهربا من فرص عودته إلى ميت عقبة، في ظل الخلاف الحاد والعلاقة المتوترة التي تجمع جناح الاهلي ورئيس الزمالك مرتضى منصور“.

وكان رئيس الزمالك قد قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب رحيل كهربا عن الفريق الموسم الماضي، وانضمامه إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الموسم الحالي.