الارشيف / اخبار الرياضه

ريال مدريد يعود لفان دي بيك ويضع اللمسات الأخيرة على الصفقة

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

وضعت إدارة نادي اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع متوسط ميدان أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك” خلال الميركاتو الصيفي.

إدراكا منه لتقلص فرص قدوم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وجه مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” انتباهه مرة أخرى إلى الهولندي دوني فان دي بيك.

وغازل لاعب خط الوسط أياكس فريقه المفضل ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه بقي في أمستردام، والآن ذكرت صحيفة Le 10 Sport أن زيدان حريص مرة أخرى على ضم الشاب الهلوندي، وقد اتصل به شخصياً للتحدث عن المستقبل.

Advertisements

فان دي بيك هو الخيار الثاني لزيدان، بعد مواطنه بول بوجبا، حيث يريد المدرب الفرنسي بطل العالم تحت أي ظرف، لكن الصفقة صعبة لأن يونايتد لن يجعل الأمر سهلاً وسيبيع بسعر جيد، كما أن وكيله “مينو رايولا” ، هو مفاوض صعب عادة.

لذلك، تحولت إدارة اللوس بلانكوس إلى فان دي بيك مرة أخرى. لقد تابعوه لفترة طويلة ، وأبدى اللاعب الهولندي الدولي دائمًا الرغبة في الانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو.

ويُحاط أحد هدافي أياكس رغم لعبه في وسط الملعب بعروض من فرق الممتاز، بما في ذلك عرض من نيوكاسل يونايتد الطموح حديثًا، تحت الملكية ، لذا قد يضطر الميرنجي إلى التحرك بسرعة من أجل ضمه.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعود لفان دي بيك ويضع اللمسات الأخيرة على الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا