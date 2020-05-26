ريال مدريد يعود لفان دي بيك ويضع اللمسات الأخيرة على الصفقة

وضعت إدارة نادي ريال مدريد اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع متوسط ميدان أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك” خلال الميركاتو الصيفي.

إدراكا منه لتقلص فرص قدوم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وجه مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” انتباهه مرة أخرى إلى الهولندي دوني فان دي بيك.

وغازل لاعب خط الوسط أياكس فريقه المفضل ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه بقي في أمستردام، والآن ذكرت صحيفة Le 10 Sport أن زيدان حريص مرة أخرى على ضم الشاب الهلوندي، وقد اتصل به شخصياً للتحدث عن المستقبل.

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فان دي بيك هو الخيار الثاني لزيدان، بعد مواطنه بول بوجبا، حيث يريد المدرب الفرنسي بطل العالم تحت أي ظرف، لكن الصفقة صعبة لأن يونايتد لن يجعل الأمر سهلاً وسيبيع بسعر جيد، كما أن وكيله “مينو رايولا” ، هو مفاوض صعب عادة.

لذلك، تحولت إدارة اللوس بلانكوس إلى فان دي بيك مرة أخرى. لقد تابعوه لفترة طويلة ، وأبدى اللاعب الهولندي الدولي دائمًا الرغبة في الانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو.

ويُحاط أحد هدافي أياكس رغم لعبه في وسط الملعب بعروض من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك عرض من نيوكاسل يونايتد الطموح حديثًا، تحت الملكية السعودية، لذا قد يضطر الميرنجي إلى التحرك بسرعة من أجل ضمه.