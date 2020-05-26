الأهلي يُخطط للإطاحة بـ”مرتضى منصور” عن طريق الخطيب

تبدأ إدارة النادي الأهلي أولى خطوات الإطاحة برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، خلال الانتخابات المقبلة الخاصة بتشكيل لجنة الأندية.

وقرر مسؤولو الاهلي ترشيح رئيس النادي محمود الخطيب، للدفع به في انتخابات لجنة الأندية المقرر اقامتها الفترة القادمة.

وشملت اللائحة التي تقوم بتجهيزها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بند خاص بتشكيل لجنة الأندية.

ويحاول مسؤولو الاهلي اقناع محمود الخطيب بالترشح في الانتخابات المقبلة على منصب رئيس اللجنة، الذي سيطر عليه رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال الأعوام الأخيرة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على تشكيل لجنة الأندية عن طريق الانتخاب، حيث يحق لكل ناد من أندية الدوري الممتاز الـ18 ترشيح ممثل لها، يتنافسون فيما بينهم على انتخاب 7 اعضاء، بالإضافة إلى عضوين يقوم الاتحاد بتعيينهم، ثم يتم انتخاب رئيس اللجنة.

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وسيطر مرتضى منصور على منصب رئيس لجنة الأندية في الفترات الأخيرة، في ظل عدم ترشيح الأهلي ممثل له على منصب الرئيس خلال فترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي.

وقرر الاهلي في وقت سابق مقاطعة جلسات لجنة الأندية في ظل وجود رئيس الزمالك على مقعد الرئيس بسبب التجاوزات التي لحقت بممثل النادي في أكثر من مناسبة.

ووعد محمود الخطيب مسؤولي الأهلي بالتفكير في الأمر، مشيرا إلى أن قراره النهائي مرتبط بالشكل النهائي للائحة التي لم يتم اعتمادها بشكل رسمي وإرسالها للأندية حتى الآن.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مسؤولي اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة بوضع اللائحة الجديدة التي تنظم الأمور الداخلية بالاتحاد وعلى رأسها الانتخابات.