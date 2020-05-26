وزير الرياضة يعلن ضوابط عودة الدوري المصري

أعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، الضوابط والمعايير الخاصة باستئناف النشاط الرياضي وفي مقدمته بطولة الدوري المصري.

وتعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق عن اتجاه الدولة في إعادة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ ذلك بشكل تدريجي بداية من منتصف الشهر المقبل.

وأكد وزير الرياضة أشرف صبحي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوزارة، أنه تواصل مع اللجنة الأولمبية وعدد من الاندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وتوقفت بطولة الدوري الممتاز من الجولة الثامنة عشر منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وشدد صبحي في تصريحاته، على أن الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي هو هدف الوزارة الأول.

ورفض مسؤولو 13 ناديا يتزعمهم نادي الزمالك فكرة استئناف الدوري، بينما تمسكت 5 أندية على رأسها النادي الاهلي بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها واستكمال المسابقة.

و انهى وزير الرياضة تصريحاته مؤكدا على أن الضوابط والمعايير التي حددتها وزارتي الرياضة والصحة، ملزمه لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

ويتصدر النادي الاهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد انبي، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني، ثم بيراميدز في المركز الثالث، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.