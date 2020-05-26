ريال مدريد فوّت فرصة ضم ليفاندوفسكي بـ20 مليون يورو فقط

كرة القدم مليئة بقصص “ماذا لو” ، لكن قصة ريال مدريد مع مهاجم بايرن ميونخ “روبرت ليفاندوفسكي” لها أساس ملموس ومناسب، وهي سيناريو حدث في الواقع بشكل مثير للاهتمام حقًا.

كتب صحفي “آس” الإسبانية “ماركو رويز” جملته الشهيرة في عام 2013 ، بعد أن عذب المهاجم البولندي ريال مدريد أثناء لعبه مع بروسيا دورتموند ، أصبح الفريق الإسباني مهتمًا جدًا بالحصول على الرجل الذي أخرجه للتو من دوري أبطال أوروبا.

وأكد ليفاندوفسكي بنفسه مؤخرًا انفراد صحيفة “آس حينها”، وقال إنه كان هناك اهتمام في ذلك الوقت من ريال مدريد ، لكنه أشار إلى فوات الأوان ، حيث تم إبرام صفقة بالفعل مع بايرن ميونيخ.

Advertisements

هذا هو المعروف للعيان ، لكن القصة الجديدة تدعي أن المهاجم – أو النادي الإسباني – كان بإمكانه دفع مبلغ 20 مليون يورو لكسر العقد قبل عام 2014، وبالتالي انتقال صاحب الرقم 9 في صيف 2014 إلى السانتياجو بيرنابيو مقابل رسوم زهيدة للغاية.

من المفهوم لماذا لم يفعل ريال مدريد ذلك البند، لأن 20 مليون يورو هو مبلغ كثير لدفعه مقابل لاعب ينتهي عقده بعد أقل من عام واحد ، ولكن بالنظر إلى أن المهاجم البولندي استمر لقرابة العقد بمستوى في القمة، فإن شرطه الجزائي حينها لم يكن أي شيء.

يذكر أن ليفاندوفسكي انتقل إلى بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند، وبشكل مجاني، حيث وقع لهم في شهر يناير 2014، ثم تأجل الانتقال حتى نهاية موسم 2013-14.