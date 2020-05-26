رياضة | برشلونة يرغب في تأجيل الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرغب في تأجيل الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في تأجيل عودة بطولة الدوري الإسباني المتوقع عودتها بعد أسبوعين تقريباً.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يرون أن الفرق تحتاج إلى المزيد من الوقت قبل عودة الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في تمديد فترة التدريبات لأسبوع آخر حتى تصل الفرق إلى مستوى أفضل مع بدء المباريات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رابطة الدوري الإسباني ستجتمع يوم الخميس المقبل مع الأندية للبث في هذا الموضوع وأنه من المفترض أن يقدم كل نادي أفكاره ومقترحاته.