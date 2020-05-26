رياضة | الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة خاصة مع حازم إمام ظهير الفريق الأيمن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن المشرف العام على فريق الكرة اتفق مع إمام على كافة البنود الخاصة بتجديد عقده.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك اتفاق داخل النادي على تجديد عقد حازم إمام لمدة موسمين، حتى وأن تعاقد النادي مع ظهير ايمن آخر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تعويض رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي تقدم بشكوى ضد النادي بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

في سياق متصل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التدريبات الفردية من المنزل في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.