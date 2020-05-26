رياضة | ميلان يكشف طبيعة إصابة إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يكشف طبيعة إصابة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو ميلان الإيطالي عن طبيعة إصابة نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي داهمته الإصابة بالأمس.

وأوضح ميلان في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت أن الإصابة التي تعرض لها النجم السويدي في تدريبات الفريق بالأمس هي في عضلة الساق اليمنى وأن وتر أخيل سليم تماماً.

وأشار ميلان في بيانه إلى أن إبراهيموفيتش سيجري فحص جديد خلال 10 أيام من أجل معرفة تطور الحالة والمدة التي سيغيبها عن التدريبات.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت يوم أمس أن النجم السويدي أصيب في وتر أخيل وأنه يقترب من الغياب لأشهر طويلة وأن مسيرته مع كرة القدم إنتهت مع هذه الإصابة.